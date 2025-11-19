В Калининграде автомобиль сбил пешеходов на регулируемом переходе

«Фольксваген» сбил женщину с ребенком и собакой на проспекте Мира в Калининграде

В Калининграде на проспекте Мира произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов. Автомобиль «Фольксваген», поворачивая с улицы Энгельса, сбил женщину с ребенком и собакой, переходивших проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, сообщил Mash Amber.

По предварительной информации, 51-летняя женщина получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение. Ребенок и собака не пострадали. Водитель автомобиля не пропустил пешеходов, хотя они двигались на зеленый свет.

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Водитель прошел освидетельствование на состояние опьянения, которое показало отрицательный результат.