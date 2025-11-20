В Иркутской области произошло ДТП с участием внедорожника и большегруза

Два человека стали жертвами дорожной аварии с участием внедорожника и большегруза в Иркутской области.

ДТП произошло 20 ноября на 215-м километре автодороги между Тайшетом и Братском, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

По информации ведомства, полуприцеп грузовика вынесло на полосу встречного движения, и он задел Ford Explorer. Водитель иномарки и его 15-летний сын получили смертельные травмы. Еще двум пассажирам кроссовера потребовалась помощь врачей.

Полиция работает на месте аварии.

Прокуратура взяла на контроль выяснение обстоятельств ДТП.