В Ростове иномарка сбила пешехода
Ростовская область, 20 ноября 2025, DON24.RU. В Ростове на пр. Стачки иномарка сбила пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ростовской области.
По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio двигался пр. Стачки со стороны пер. Бабушкина в сторону ул. Спартаковской и наехал на пешехода, которая переходила дорогу в неположенном месте.
Пешеходный переход располагался неподалеку, в 56 м.
«В результате ДТП пострадала пешеход 1997 года рождения», – пишет источник. Правоохранители устанавливают детали ДТП.