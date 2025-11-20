В Ростове иномарка сбила пешехода

Ростовская область, 20 ноября 2025, DON24.RU. В Ростове на пр. Стачки иномарка сбила пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ростовской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля Kia Rio двигался пр. Стачки со стороны пер. Бабушкина в сторону ул. Спартаковской и наехал на пешехода, которая переходила дорогу в неположенном месте.

Пешеходный переход располагался неподалеку, в 56 м.