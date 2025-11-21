«Гололед просто жесть»: москвич показал последствия жесткого ДТП на МКАД

В Москве на МКАД автомобили разбились из-за гололеда. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«МКАД 47 км», — говорится в публикации.

Очевидец запечатлел последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоят поврежденные автомобили, при этом заметно, что у белой легковой машины разбит капот и бампер. По словам автора видео, авария произошла из-за гололеда.

До этого в Москве на 63 километре МКАД произошло столкновения девяти автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, капоты, разбиты бамперы. По данным канала, на место прибыли инспекторы ДПС, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. На МКАД также работает эвакуатор и сотрудники медицинских служб, которые оказывают помощь пострадавшим.

Кроме того, на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Подмосковье произошло массовое ДТП.