Во Владивостоке произошло ДТП с участием двух тягачей-контейнеровозов в районе Патрокла. Дорога не заблокирована полностью, но участники столкновения заняли две полосы, поэтому местных жителей просят по возможности выбирать альтернативные объезды, сообщает ИА DEITA.RU.

Авария произошла в транспортном потоке по направлению от улицы Катерной к объездной трассе. К 18 часам авария собрала серьёзный дорожный затор.

Другие помехи дорожному движению – всё те же работы по реконструкции перекрёстка проспекта 100-летия Владивостока и улицы Русской. В рамках этих работ сегодня снимают старый асфальт, укладывают щебеночное основание под новое покрытие, монтируют бордюры. Также рабочие приводят в порядок улицу Выселковую – грейдируют грунтовую дорогу и обустраивают кюветы.

Перекрёсток Русской и проспекта, Снеговая Падь, Вторая Речка, площадь Луговая, улица Светланская в сторону Луговой, улицы Фадеева и Бородинская, Эгершельд, Некрасовский путепровод, улицы Адмирала Юмашева и Нейбута являются самыми загруженными районами сейчас. Дорожная обстановка оценивается сервисом 2ГИС на 9 баллов.