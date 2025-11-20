В Забайкальском крае столкнулись два автомобиля

Вечером 19 ноября в поселке Могойтуй на улице Заводская водитель автомобиля «Т-Королла» выбрал небезопасную дистанцию и совершил столкновение с машиной «Лада Гранта». Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Забайкалья.

© Zab.ru

В результате дорожно-транспортного происшествия за медицинской помощью обратился водитель а/м «Лада - Гранта».

Сотрудниками полиции устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее большегруз и автомобиль столкнулись на трассе в Забайкалье. И пенсионерку сбили в Чите.