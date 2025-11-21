Ребенок пострадал в ДТП с автобусом около нижегородского кремля

© В городе N

Пассажирский автобус попал в ДТП рядом с Покровкой на площади Минина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Авария случилась в 8:30 в четверг, 20 ноября. Водитель «Тойоты» не уступил дорогу автобусу. Транспортные средства столкнулись.

Пострадал 12-летний ребенок, который ехал в иномарке. Его госпитализировали. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее сообщалось, что двое подростков пострадали в ДТП в Нижнем Новгороде за один день.

