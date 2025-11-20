Полицейский сбил женщину-пешехода в Сергиевом Посаде

Полицейский сбил насмерть женщину-пешехода в Сергиевом Посаде
Cтали известны детали смертельного ДТП в подмосковном Сергиевом Посаде, в котором 18 ноября погибла 45-летняя местная жительница. Ее сбил сотрудник полиции на «Тойоте Камри», мчавшийся, по показаниям очевидцев, на красный сигнал светофора.
Как выяснил «МК», авария произошла на проспекте Красной Армии. Местная жительница, по словам свидетелей, пересекала дорогу на разрешающий сигнал светофора, когда ее сбила иномарка. Машина не остановилась и уехала с места происшествия. Лихач бросил разбитый автомобиль на одной из улиц города, но вскоре был задержан — им оказался 26-летний водитель УМВД по Сергиево-Посадскому городскому округу в звании младшего сержанта. В полиции он трудится 6 лет, хорошо характеризуется по службе и даже имеет грамоты. В роковой день у мужчины был выходной, он должен был появиться на службе в 8 часов утра в среду.
18 ноября около 19.00 сотрудник полиции пригнал к дому родителей их машину, которую «переобул» по просьбе отца. Чуть позже, когда родственники с ним созванивались, он был абсолютно трезв. Далее правоохранитель на своей «Тойоте Камри» должен был вернуться домой, где его ждала супруга. По городу поползли, что в момент аварии страж порядка был нетрезв. Родные сомневаются в этом, так как накануне выхода на службу он никогда не употребляет спиртное.
Погибшая в тот вечер шла из магазина. Она делала покупки вместе с 16-летним сыном, студентом колледжа, но мальчика отправила домой чуть пораньше. Старший — 19-летний сын, проходит службу в армии. С мужем, водителем большегруза, дама была в разводе. Женщина в свое время отучилась на менеджера по туризму, но полностью посвятила себя воспитанию детей.