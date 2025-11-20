Трамваи задержали из-за ДТП с двумя автомобилями в центре Москвы

В связи с аварией с участием двух автомобилей на Волочаевской улице травмаи № 4, 32 и 43 пришли с опозданием. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В ней уточнили, что ДТП произошло в районе остановки «Трамвайно-ремонтный завод».

— На Волочаевской улице (в районе остановки «Трамвайно-ремонтный завод») из-за ДТП двух автомобилей на путях задерживаются трамваи № 4, 32 и 43. Маршруты временно изменены, — передает Telegram-канал ведомства.

Позднее движение трамваев восстановили.

18 ноября на Ленинском проспекте в Москве, в районе дома № 168, строение 1, произошла авария с участием нескольких автомобилей. Движение в районе происшествия в сторону Московской области было временно затруднено.

20 ноября движение транспорта временно закрыли на Кремлевской набережной и Большом Каменном мосту. Спустя час после введения ограничений движение машин по этим участкам возобновили.