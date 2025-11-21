В Тверской области грузовик столкнул автобус в кювет

После столкновении двух транспортных средства в Калининском муниципальном округе за медицинской помощью обратились четыре человека.

Главное управление МЧС России по Тверской области сообщило, что 21 ноября на 165 километре федеральной автодороги М-10 "Россия" произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля. Спасатели отметили, что движение по трассе не затруднено.

В Госавтоинспекции Тверской области рассказали, что водитель грузового автомобиля по неустановленной причине столкнулся с автобусом, отчего тот съехал в кювет и опрокинулся.

В ведомстве уточнили, что в результате дорожно-транспортного происшествия за медицинской помощью обратились четыре человека.

На месте аварии работают сотрудники оперативных служб, в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего.