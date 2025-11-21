Пять человек пострадали в массовом ДТП с автобусом под Новосибирском

Три машины и рейсовый автобус столкнулись в Ордынском районе около моста через реку Макалиха. По информации паблика АСТ-54, в аварию попали «Ниссан Теана», белый седан, контейнеровоз и рейсовый автобус – все слетели с трассы.

«В массовом ДТП пострадали пять человек, в том числе один ребенок. Водитель «Ниссана Теана», пошел на обгон, столкнулся лоб в лоб с автобусом, после его отбросили на другую легковушку», – рассказал очевидец аварии.

В комментариях подписчики сообщили, что в этом месте «прогнулся асфальт», поэтому если ехать быстрее 80 километров в час, то можно потерять управление. Еще пользователи отметили, что это настоящее чудо, что нет погибших – «Ниссан» пострадал сильнее всех.