Пять человек госпитализированы после ДТП в Волгоградской области

Авария с большим количеством пострадавших произошла в минувший четверг на территории Котельниковского района.

По данным ГУ МВД России по региону, поздно вечером 20 ноября две отечественные легковушки попали в ДТП в городе Котельниково. В 22.25 напротив дома № 135 по ул. Октябрьской столкнулись машины ВАЗ-21099 и ВАЗ-2112.

В результате аварии получили травмы пять человек: водитель второго автомобиля, трое его пассажиров, и водитель первого авто. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение.