В Подмосковье пьяный полицейский на Toyota сбил маму двоих сыновей

В подмосковном Сергиевом Посаде из-за пьяного водителя трагически погибла женщина, переходившая дорогу по "зебре". Как рассказали "РГ" местные жители, ее смерть стала ударом для двоих сыновей погибшей.

© Российская Газета

По данным пресс-службы ГСУ СК региона, водитель Toyota не успел затормозить на пешеходном переходе - он был пьян и не мог быстро реагировать на смену дорожной обстановки. Сбив женщину, водитель сбежал, бросив разбитую иномарку. Женщина тем временем от полученных травм скончалась на месте.

В течение нескольких часов личность подозреваемого установили. Как оказалось, за рулем Toyota был 26-летний сотрудник патрульно-постовой службы местного полицейского управления, отметили в пресс-службе областного ГУ МВД.

"В этот момент он ехал на личном транспорте во внеслужебное время", - добавили в главке.

Была проведена служебная проверка, и патрульного уволили из органов с отрицательной характеристикой. Против теперь уже бывшего полицейского возбудили уголовное дело, суд заключил его под стражу, как минимум, до 19 января следующего года.

По данным источника "РГ", у погибшей 45-летней женщины осталось двое сыновей. Младшему из них сейчас 16 лет, старшему - 19 лет, он сейчас проходит службу в армии.