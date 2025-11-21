Подростки-дрифтеры на "Жигулях" влетели домой к кузбассовцам

Ночной заезд любителей экстремальной езды в Топках закончился поврежденным домом, машиной местных жителей и кюветом.

Как сообщает пресс-служба МВД по Кузбассу, 42-летняя женщина обратилась к стражам порядка и рассказала, что неизвестный автомобиль врезался ей прямо во двор частного дома.

Установлено, что автомобилем управлял 16-летний парень, который повредил деревянную постройку двора и находившийся там автомобиль хозяйки. Его пассажир, 21-летний мужчина, попытавшись уехать, потерял контроль над ситуацией и оказался в кювете неподалёку.

Выяснились, что несовершеннолетний водитель самостоятельно купил автомобиль, но не оформил его должным образом и не имел страховки. На месте происшествия его удерживал супруг пострадавшей женщины до приезда полиции.

В отношении обоих участников составлены протоколы за управление незарегистрированным транспортным средством без страховки и прав. 21-летнему водителю дополнительно грозит лишение прав на срок от одного до полутора лет за попытку скрыться с места ДТП.

Общая сумма штрафов для обоих может превысить 27 000 рублей. Материалы на 16-летнего нарушителя направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Автомобиль изъят и помещён на штрафстоянку. Пострадавшие имеют право обратиться в суд для возмещения материального ущерба.