В центре Волгограда иномарка сбила девушку на пешеходном переходе

ДТП произошло 21 ноября на улице Краснознаменской. Пострадавшую доставили в больницу.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в эту пятницу около 10.52 женщина за рулем автомобиля «Форд Мондео» наехала на девушку, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло напротив дома № 10 по ул. Краснознамеская.

Пострадавшую госпитализировали. На месте ДТП работают инспекторы, следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства случившегося.