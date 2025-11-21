В Москве Mercedes с пассажирами опрокинулся на проезжей части

На юге Москвы автомобиль Mercedes с пассажирами опрокинулся на крышу на проезжей части. О серьезном ДТП сообщил Telegram-канал «360 ЧП».

© Мослента

«"Мерседес" съехал с дороги и перевернулся на крышу в Щербинке», — рассказали авторы материала. О причине случившегося информации пока нет.

Известно, что в ходе аварии травмы получили два человека. Они самостоятельно выбрались из перевернувшейся машины, им оказали первую помощь оперативно прибывшие медики. В данный момент на месте ДТП работают экстренные службы.

Ранее сообщалось о том, что в столице сократилось число жертв автомобильных аварий. По итогам девяти месяцев 2025 года среднее число жертв ДТП уменьшилось почти на 24 процента.