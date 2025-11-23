В ДТП в тоннеле на сочинскую Красную Поляну погиб водитель Toyota

Эта смертельная авария произошла утром в воскресенье на автомобильной дороге Адлер - Красная Поляна в третьем тоннеле со стороны Адлера.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Кубани, находившийся за рулем Audi 22-летний житель соседнего Ставропольского края выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Toyota.

В результате ДТП 52-летний водитель японского авто скончался на месте происшествия, а пассажир Toyota и водитель другой иномарки были госпитализированы в местную больницу.

Правоохранители проводят проверку причин и обстоятельств случившегося.