В Москве произошла массовая авария

Массовая авария с участием семи автомобилей произошла на участке столичного МКАД. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Как уточняется, ДТП случилось на внешней стороне 19-го километра дороги. По предварительной информации, причиной могла стать гололедица.

Движение затруднено на 1,5 километра, отметили в Telegram-канале московского Дептранса. На месте инцидента сейчас работают оперативные службы.

Информации о пострадавших нет. Ранее жителей столицы предупреждали об опасности гололеда на дорогах.

Метеоролог Александр Шувалов отмечал, что в ближайшие дни погода в Москве будет характеризоваться температурными качелям. Ожидается то повышение, то понижение температуры, на фоне чего мокрый снег будут сменять дожди.