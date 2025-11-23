Грузовик снес автобус с пассажирами в Тюменской области, пострадали люди

Поздно вечером 22 ноября на 18-м километре автодороги Центральный — Емуртла — Видонова под Заводоуковском (Тюменская область) произошла авария с участием пассажирского автобуса и коммерческой «Газели». По сообщениям Госавтоинспекции региона, в салоне автобуса ПАЗ находились водитель и три пассажира.

Предварительно установлено, что водитель «Газели» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. В результате ДТП получили травмы оба водителя и одна пассажирка «Газели».

Правоохранительные органы и экстренные службы работали на месте. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, тем же вечером под Екатеринбургом произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие: легковой автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в автобус. Погибли два человека.