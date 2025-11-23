В Москве на 66-м км МКАД произошло ДТП с участием нескольких машин

Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 66-го км МКАД в Москве. На месте работают оперативные службы города. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внешней стороне 66-го км МКАД (в районе Волоколамского шоссе) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города", - говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее сообщалось, что в районе происшествия затруднено движение. Позже оно было восстановлено.