Движение на участке трассы Р-255 "Сибирь" ограничили из-за ДТП

Движение на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" ограничили из-за ДТП в Куйтунском районе Иркутской области.

Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

"В результате дорожно-транспортного происшествия на 1 538-м км федеральной автодороги Р-255 "Сибирь" в Куйтунском районе ограничено движение автотранспорта. На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП выясняются", - сказано в сообщении.

В ряде регионов Сибири, в том числе в Иркутской области, на 23-24 ноября прогнозировали ухудшение погоды. Ожидались метели, сильный ветер и гололедица.