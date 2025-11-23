В Иркутской области в ДТП погибли три ребенка

Легковой автомобиль и большегруз столкнулись на трассе в Куйтунском районе Иркутской области.

В результате ДТП водитель легковой машины и три ребенка-пассажира погибли, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

"По предварительным данным, 23 ноября в дневное время на 1 548-м км федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Куйтунском районе в результате столкновения большегруза и автомашины "Тойота-Виста" от полученных травм скончались водитель второго авто и три его несовершеннолетних пассажира - дочери в возрасте 2 и 10 лет и их 10-летняя знакомая", - сказано в сообщении.

Прокуратура Куйтунского района поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). На месте происшествия работает прокурор Куйтунского района Василий Сахаров. Причины и условия произошедшего устанавливаются, в том числе сотрудниками Госавтоинспекции.

Ранее в региональном ГУ МВД сообщили об ограничении движения на федеральной трассе Р-255 "Сибирь" из-за ДТП. В ряде регионов Сибири, в том числе в Иркутской области, на 23-24 ноября прогнозировали ухудшение погоды. Ожидались метели, сильный ветер и гололедица.