Бывший хоккеист российского клуба погиб в результате серьезного ДТП

Хоккейный клуб «Амурские Тигры» сообщил о трагической гибели бывшего защитника команды Даниила Шматкова. Молодой спортсмен, не доживший до своего 25-летия, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.

По информации пресс-службы клуба, на момент аварии Шматков находился за рулем грузового автомобиля.

В официальном обращении, опубликованном в Telegram-канале организации, руководство клуба, действующие хоккеисты, сотрудники и болельщики выразили глубокие соболезнования семье погибшего. Даниил Шматков оставил после себя супругу и двоих малолетних детей.

Спортивная карьера Шматкова началась в его родном городе Советская Гавань, где он впервые встал на коньки. Для продолжения профессионального развития хоккеист переехал в Хабаровск, где прошел полный цикл подготовки в местной спортивной школе. В юниорском составе он демонстрировал выдающиеся результаты и считался одним из наиболее перспективных игроков.

За время выступлений за хабаровский клуб Шматков принял участие в 107 матчах в турнирах Молодежной хоккейной лиги, проявив себя как талантливый и перспективный спортсмен. Его безвременный уход стал тяжелой потерей для всего хоккейного сообщества.