Три ребенка погибли в ДТП с фурой в Иркутской области

Три ребенка погибли в ДТП с легковым автомобилем и грузовиком в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГАИ.

© ТК «Звезда»

По предварительной информации, легковушка, в которой мужчина и три девочки направлялась в Братск, потеряла управление, вылетела на встречку и столкнулась с грузовиком.

«В результате случившегося 36-летний водитель седана и пассажиры: одна девочка в возрасте двух, две в возрасте 10 лет, - скончались на месте до приезда скорой помощи. Водитель грузовика не пострадал», - говорится в сообщении.

На месте аварии продолжают работу сотрудники спецслужб, устанавливая все обстоятельства случившегося. Движение на данном участке полностью восстановлено.