Шесть машин столкнулись из-за тумана на трассе в Саратовской области

В Саратовской области в сильном тумане на автоподъезде к областному центру от трассы Р-22 "Каспий" столкнулось шесть автомашин, в результате трех человек госпитализировали.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, ДТП случилось около села Еремеевка Гагаринского района Саратова. Столкнулись три КамАЗа, Ford Transit, Toyota и Volvo.

Были госпитализированы пассажиры Ford Transit женщина 1985 года рождения и мужчина 1975 года рождения, а также водитель одного из КамАЗов, 1999 года рождения.

"На месте работают сотрудники ДПС, все обстоятельства происшествия устанавливаются, - рассказали в пресс-службе. По словам начальника областной службы спасения Никиты Зрады, водителя КамАЗа, зажатого в кабине, спасатели достали, применив гидравлический инструмент.

По данным оперативных служб, ДТП произошло в условиях сильного тумана и снижения видимости на дороге.