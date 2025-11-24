Шесть машин столкнулись из-за тумана на трассе в Саратовской области
В Саратовской области в сильном тумане на автоподъезде к областному центру от трассы Р-22 "Каспий" столкнулось шесть автомашин, в результате трех человек госпитализировали.
Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, ДТП случилось около села Еремеевка Гагаринского района Саратова. Столкнулись три КамАЗа, Ford Transit, Toyota и Volvo.
Были госпитализированы пассажиры Ford Transit женщина 1985 года рождения и мужчина 1975 года рождения, а также водитель одного из КамАЗов, 1999 года рождения.
"На месте работают сотрудники ДПС, все обстоятельства происшествия устанавливаются, - рассказали в пресс-службе.По словам начальника областной службы спасения Никиты Зрады, водителя КамАЗа, зажатого в кабине, спасатели достали, применив гидравлический инструмент.
По данным оперативных служб, ДТП произошло в условиях сильного тумана и снижения видимости на дороге.
"Уважаемые участники дорожного движения, просим быть предельно внимательными в условиях ухудшения погодных условий. Сильный туман в Гагаринском районе. Управление региональной безопасности просит сохранять повышенную бдительность и скоростной режим. Соблюдайте правила дорожного движения, - обратился к водителям начальник управления региональной безопасности облправительства Юрий Юрин.