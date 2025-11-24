В Кировской области подросток на «двенадцатой» въехал в ЛЭП и перевернулся

В ГИБДД рассказали подробности происшествия.

Вечером, 22 ноября, на ул. Кирова в поселке Верхошижемье произошло ДТП. По данным ГИБДД, 16-летний водитель на ВАЗ-2112 съехал с дороги, въехал в опору линии электропередач и опрокинулся. В результате происшествия получил травмы водитель и три пассажира автомобиля: 15-летний мальчик, 17-летний подросток и 19-летняя девушка.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и условия аварии.