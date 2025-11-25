Серьезное ДТП с перевертышем произошло в Москве
На Киевском шоссе в Москве произошло серьезное ДТП с пострадавшими
Днем во вторник на Киевском шоссе в Москве произошло серьезное ДТП с участием двух транспортных средств, сообщают в столичной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, инцидент случился на 26 километре Киевского шоссе: там столкнулись два транспортных средства, после чего одно из них опрокинулось.
В ДТП пострадали оба водителя, их госпитализировали. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и экстренные службы. Обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.
- Движение затруднено, выбирайте маршруты объезда, - уточняется в сообщении.