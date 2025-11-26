В Самаре на перекрестке столкнулись две "Приоры"

41-летний мужчина на LADA Priora двигался по проспекту Металлургов и при повороте налево на улицу Металлистов не пропустил встречную "Приору" под управлением 20-летнего водителя. Они столкнулись. В ДТП пострадали оба автомобилиста. Им назначили амбулаторное лечение.

В тот же день в Алексеевском районе 69-летний мужчина на Daewoo Matiz вылетел в кювет и перевернулся. Его госпитализировали.

А на улице Звездной в поселке Прибрежном произошла массовая авария с участием автобуса.

Всего за прошедшие сутки в регионе зафиксировали семь ДТП, в которых пострадали десять человек, один погиб. Инспекторы выявили 486 нарушений ПДД, в том числе 92 случая незаконной тонировки и 14 фактов нетрезвого вождения.