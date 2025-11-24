Подросток без прав сбил восьмилетнего мальчика в Тюмени

Подросток без прав сбил восьмилетнего мальчика на улице Андрея Кореневского в Тюмени. Ребенок стоял вместе с приятелями, когда внезапно решил перебежать дорогу в неположенном месте.

© Вечерняя Москва

Несовершеннолетний за рулем автомобиля не заметил школьника и на большой скорости сбил его. Прохожие вызвали скорую помощь. Состояние мальчика пока неизвестно, передает телеканал РЕН ТВ.

Водитель автомобиля «Ауди» ранее насмерть сбил женщину на нерегулируемом пешеходном переходе на востоке Москвы. Инцидент произошел около дома 11 по Большой Косинской улице.

Подобное происшествие случилось 8 октября в Зеленограде. Автомобиль наехал на мужчину на Центральном проспекте, когда тот шел по пешеходному переходу на красный свет. Он погиб на месте от полученных травм.