В Барнауле в ДТП с автобусом пострадали пять человек

Легковой автомобиль столкнулся с автобусом на одной из улиц Барнаула.

Пострадали пять человек, сообщила журналистам помощник прокурора Мария Антошкина.

"Предварительно установлено, что в Барнауле произошло столкновение транспортных средств. В настоящее время за медицинской помощью обратились 5 граждан", - сказала она.

В пресс-службе ГУ МВД по региону уточнили, что водитель, мужчина 1959 года рождения, управляя легковым автомобилем, нарушил очередность проезда, а именно не уступил дорогу приближающемуся транспортному средству. В результате этого допустил столкновение с маршрутным автобусом.