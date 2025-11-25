В Москве ДТП затруднило движение на Ленинградском шоссе

В Москве автомобильная авария затруднила движение транспорта на Ленинградском шоссе. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На Ленинградском шоссе (в районе д. 39с1) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сообщает канал.

Отмечается, что движение в сторону центра затруднено на 6 км. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого в Москве на 63 километре МКАД произошло столкновения девяти автомобилей. На опубликованных в сети кадрах видно, что в результате ДТП автомобили получили серьезные повреждения: у машин смяты кузова, капоты, разбиты бамперы. На место прибыли инспекторы ДПС, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего. На МКАД также работает эвакуатор и сотрудники медицинских служб, которые оказывают помощь пострадавшим.

Кроме того, на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Подмосковье произошло массовое ДТП.

Ранее сообщалось, что крупное ДТП парализовало движение на МКАД в Москве.