В крупном ДТП в Тыве погиб потомственный шаман

Потомственный шаман погиб в крупном ДТП в Тыве после вечеринки, посвященной дню рождения, сообщил "РГ" информированный источник.

Смертельная авария произошла в пригороде Кызыла 24 ноября. Водитель Toyota Camry не справился с управлением и врезался в ограждение на перекрестке улиц Шахтерская и Александра Сарапулова. По данным республиканского ГУ МВД, на месте скончался 27-летний пассажир иномарки.

Погибшим, по нашим данным, оказался местный потомственный шаман Айдаш Хертек. Он в компании молодых людей в ночь трагедии праздновал день рождения. Незадолго до трагедии в Сеть попали видео, на которых парни дрифтуют на машинах на улицах Кызыла. Вскоре один из автомобилей участников вечеринки попал в ДТП.

Водителем Toyota оказался 25-летний молодой человек в нетрезвом состоянии. По данным МВД Тувы, при освидетельствовании экспертиза показала 0,298 мг/л спирта в выдыхаемом воздухе. Также у водителя зафиксировано пять нарушений ПДД за этот год.

Погибший Айдаш позиционировал себя потомственным шаманом в девятом поколении. В последний путь его проводят 26 ноября в Кызыле.