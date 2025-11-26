Внедорожник сбил пожилую женщину в Сибири

В Хакасии 87-летняя женщина оказалась под колесами внедорожника, когда водитель совершал маневр. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Инцидент произошел 24 ноября в районе дома №32 Енисейского микрорайона города Саяногорска, когда 58-летний водитель автомобиля Toyota Highlander совершал маневр. Мужчина не убедился в безопасности своих действий и наехал на пенсионерку — пожилая женщина упала вблизи автомобиля.

Предварительно, у пострадавшей ухудшилось состояние здоровья. В результате аварии она получила перелом предплечья. По факту произошедшего проводится административное расследование.

До этого в Приангарье машина дважды проехала по сбитой пенсионерке и попала на видео. В результате пожилой женщине понадобилась помощь медиков, ее госпитализировали.

Ранее на Урале мусоровоз переехал женщину, и это попало на видео.