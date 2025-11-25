Водитель на питбайке сбил ребенка в Чувашии
В Чувашии водитель питбайка сбил семилетнего ребенка, сообщили в пресс-службе МВД России по региону.
Известно, что инцидент произошел сегодня во дворе одного из домов в поселке Кугеси Чебоксарского округа.
Водитель мототранспортного средства скрылся с места происшествия, а пострадавшего ребенка оперативно отвезли в больницу для обследования и оказания необходимой помощи.
"С жалобами на боль в руке мальчик доставлен в медучреждение, тяжелых травм, по предварительным данным, нет", - добавили в ведомстве.
Сейчас скрывшегося водителя ищут.