Водитель сбил пешехода в московском районе Куркино

Водитель сбил пешехода в столичном районе Куркино. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Инцидент произошел вечером 25 ноября на Соколово-Мещерской улице, возле дома № 28. По данным ведомства, водитель, находясь за рулем иномарки, наехал на 18-летнего пешехода.

Светофор находится в процессе установки, поэтому пешеход в тот момент перебегал дорогу по регулируемому пешеходному переходу. В результате молодой человек получил травмы и был доставлен в больницу.

В настоящее время состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в подмосковной Коломне водитель автомобиля Hyundai насмерть сбил подростка 2008 года рождения и скрылся с места. ДТП произошло на улице Ленина в городе Озеры.

По данным подмосковного главка МВД России, несовершеннолетний переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда водитель совершил наезд. Подросток погиб на месте от полученных травм.