Два автомобиля столкнулись у Дома правительства РФ

Два автомобиля столкнулись на Конюшковской улице у Дома правительства РФ. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — добавили в Telegram-канале ведомства.

По словам очевидцев, ДТП произошло в 21:30 при участии легкового автомобиля и такси. Вторая машина от удара перевернулась.

Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В этот же день водитель немецкого внедорожника Porsche сбил 18-летнего пешехода, который перебегал дорогу по регулируемому переходу в столичном районе Куркино.