Иномарка легла на крышу после жесткого ДТП с грузовиком во Владивостоке

Госавтоинспекция Владивостока разбирается в обстоятельствах серьезной аварии с "перевертышем", в которой пострадала молодая женщина.

© Vse42.ru

Как рассказали в пресс-службе полиции Приморья, инцидент случился в Первореченском районе Владивостока. В дежурную часть ДПС поступило сообщение: на Народном проспекте, возле дома №9, столкнулись несколько машин. На место сразу выехали инспекторы ГИБДД, медики и спасатели МЧС.

По предварительным данным, днем 25 ноября 35-летний водитель Toyota Dyna, двигаясь от улицы Шилкинской в сторону улицы Толстого, при перестроении не уступил дорогу и врезался в Daihatsu Sonica. Силы удара оказалось достаточно, чтобы Daihatsu перевернулся и лег на собственную крышу. При этом иномарка задела припаркованную Toyota Vitz.

В аварии пострадала 26-летняя пассажирка Daihatsu – её доставили в больницу. Водитель Toyota Dyna за рулём уже четыре года, в этом году к ответственности за нарушения ПДД не привлекался. Алкоголь в его крови не нашли. На водителя оформили протоколы.

Правоохранители назначили необходимые экспертизы, а итоговое решение примут после проверки, строго по закону. Об этом сообщает РИА "Восток-Медиа".