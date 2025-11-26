На трассе Курск–Воронеж погиб водитель грузового фургона

На 27-м километре автодороги «Курск–Воронеж–Борисоглебск» утром 26 ноября произошла смертельная авария. По предварительным данным, в 05:45 водитель грузового фургона 1984 года рождения ехал по трассе и наехал на опору линии электропередачи, после чего машина съехала в кювет.

Мужчина скончался на месте. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего и намерена дать правовую оценку действиям участников после проверки.

