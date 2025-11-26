Автомобиль протаранил автобусную остановку в Приморье

В Лесозаводске легковой автомобиль протаранил павильон на остановке общественного транспорта по улице Калининской, передаёт ИА DEITA.RU со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

© Deita.ru

Водитель, управлявший автомобилем Toyota Harrier, не справился с управлением, снёс леерное ограждение вдоль проезжей части, вылетел на тротуар и врезался в павильон. Автомобилист получил травмы.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, в том числе причину потери контроля над управлением транспортным средством. Итоговое решение будет принято по итогам проверки.

По словам очевидцев, водитель ехал на высокой скорости, он мог либо быть пьяным, либо почувствовать резкое ухудшение самочувствия.

Напоминаем, на прошлой неделе подобная авария произошла во Владивостоке на улице Катерной, водитель на полном ходу врезался в пит-стоп «Еда и точка». Результат печален – три человека в больницах, два человека – на амбулаторном лечении, одна работница пит-стопа погибла. В наиболее тяжёлом состоянии – другая работница кафе, которую при таране автомобиля облило кипящим маслом. После автокатастрофы прокуратура решила проверить законность всех придорожных автомобильных кафе в крае.