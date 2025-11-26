В Подмосковье женщина на автомобиле сбила двухлетнюю дочь при выезде с парковки. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале.

Все произошло в городе Пушкино 25 ноября возле одного из домов на Степаньковском шоссе. 41-летняя женщина выезжала с парковки и наехала на ребенка.

Мать доставила дочь в больницу, однако медикам не удалось ее спасти. Возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.

До этого сообщалось, что в Пушкино годовалая девочка выпала из машины на автодорогу на ходу, когда ее мать отвлеклась. По их данным, девочка сама открыла дверь автомобиля, пока ее мать совершала обгон.