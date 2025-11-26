В Зеленограде произошло 68 ДТП за неделю

Данные ДТП произошли с 17 по 23 ноября, среди них 4 ДТП с пострадавшими.

© Савелки

19 ноября 22-летняя женщина, управляя автомобилем «Тойота Лендкрузер 200», двигаясь по местному проезду в направлении ул. Каменки, около корп. 2042 совершила наезд на 78-летнюю женщину, переходившую проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства. Наряд «Скорой помощи» доставил пострадавшую 78-летнюю женщину в больницу.

20 ноября 84-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Сандеро», ехал по Панфиловскому проспекту в сторону ул. Андреевка. В районе корп. 1539 он не выдержал интервал с впереди идущим транспортным средством, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Форд Транзит», под управлением 31-летнего водителя. Наряд «Скорой помощи» доставил пострадавшего 84-летнего мужчину в больницу.

20 ноября водитель, управляя электровелоспедом, следуя по дворовой территории, у корп. 148 совершил наезд на 12-летнюю девочку, она двигалась в попутном направлении. После этого водитель электровелосипеда оставил место ДТП. Пострадавшая самостоятельно обратилась за медпомощью в детское отделение ГКБ им. М.П. Кончаловского. Личность водителя электровелосипеда устанавливается.

22 ноября 25-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай Полисад», ехал по ул. Новокрюковская от Привокзальной площади. При выполнении левого разворота у дома 10 он не уступил дорогу транспортному средству «Мицубиси Паджеро», пользующемуся преимуществом, под управлением 23-летнего водителя, который следовал по ул. Новокрюковская в направлении Привокзальной площади. В результате чего водитель автомобиля «Мицубиси Паджеро», во избежание столкновения, выехал на тротуар, где совершил наезд на 20-летнюю девушку - пешехода. Наряд «Скорой помощи» доставил пострадавшую девушку в больницу. По фактам вышеуказанных ДТП проводят административные расследования. Об этом сообщили на странице УВД Зеленограда в соцсети vk.