Пять человек пострадали в ДТП с автобусом под Воронежем

В Аннинском районе Воронежской области сотрудники ГАИ изучают обстоятельства ДТП с участием автобуса

По предварительной версии, в четверг в 4:20 утра в Аннинском районе на 325-м километре автодороги Р-298 "Курск - Воронеж - Саратов" 62-летний водитель рейсового автобуса Setra, двигаясь по маршруту "Москва - Поворино", не справился с управлением. Далее он врезался в строение.

В результате аварии пять пассажиров автобуса пострадали, они были госпитализированы. Всего в автобусе находилось восемь пассажиров.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГАИ, устанавливая все обстоятельства и причины инцидента.