Машина спасателей попала в ДТП во время тушения пожара

В Тавушской области в Армении, где тушат несколько пожаров, погиб спасатель, еще четверо пострадали. Об этом сообщает в среду "Спутник Армения".

© Московский Комсомолец

По данным журналистов, которые ссылаются на МВД, в среду во время тушения горящей растительности в Тавушской области служебный автомобиль со спасателями из Ванадзора попал в ДТП.

В результате аварии погиб пожарный-спасатель, сержант ПС Тарон Симонян, еще четверо спасателей пострадали. Трое из них находятся в состоянии средней степени тяжести, состояние четвертого оценивается как удовлетворительное, он находится на лечении в областном медцентре.