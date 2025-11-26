В Германии десятки детей пострадали в ДТП со школьным автобусом

В Германии, как сообщает Bild, в результате аварии в федеральной земле Баден-Вюртемберг с участием школьного автобуса и легкового автомобиля пострадали более 60 детей.

ДТП произошло во вторник утром в общине Марх района Брайсгау. По предварительным данным, виноват водитель легкового автомобиля, не уступивший дорогу автобусу. В результате резкого торможения автобуса 66 детей получили травмы.

Начальник полиции Брайсгау Якоба Вёльфле рассказал изданию, что никто из детей не получил серьезные травмы. Все отделались ушибами и ссадинами, некоторые жаловались на головную боль.