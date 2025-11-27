В Бурятии столкнулись три легковушки и большегруз

На федеральной трассе "Байкал" в Бурятии произошло ДТП с тремя легковыми автомобилями и грузовиком. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Инцидент произошел утром 27 ноября на 204-м километре автодороги вблизи села Выдрино.

По предварительным данным, водитель грузовика Scania, не соблюдая дистанцию и скоростной режим, въехал в двигавшуюся впереди Toyota Prius. От удара легковушка врезалась в автомобиль BMW и съехала на обочину. В то же время большегруз выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta.

Водителей Toyota Prius и Lada Granta осмотрели врачи.