7-летняя девочка пострадала в ДТП в Нижнем Новгороде

Ребенок попал в больницу после столкновения двух легковушек в Нижнем Новгороде вечером 26 ноября. Об этом сообщает пресс-служба областного УГИБДД.

Авария случилась в 18:30 на улице Мончегорской в Автозаводском районе — водитель «Шевроле» не уступил дорогу девушке на «Фольксвагене». Иномарки столкнулись.

Пострадала 7-летняя девочка, которая ехала в «Фольксвагене». Ее госпитализировали в областную детскую больницу.

Ранее мы сообщали о страшном ДТП в Выксе, где 11-летнего ребенка сбили сразу два автомобиля, которые ехали друг за другом. Мальчик погиб.

