В Пензе в ДТП с автобусом, легковушкой и фурой пострадали шесть человек

Сотрудники Пензенской госавтоинспекции устанавливают обстоятельства утреннего дорожно-транспортного происшествия в городе Пензе с участием пассажирского автобуса. В ведомстве рассказали подробности аварии.

"По предварительным данным 27 ноября в 10 часов 10 минут на улице 40 лет Октября произошло столкновение трех транспортных средств: автобуса под управлением водителя, мужчины 1974 года рождения, автомобиля "Скании" под управлением водителя, мужчины 1989 года рождения, автомобиля "ВИС", которым управлял водитель, мужчина 2001 года рождения", - сообщили в Госавтоинспекции Пензенской области.

В результате происшествия водитель "Скании" получил телесные повреждения и был госпитализирован. Пассажиры автобуса - женщины 1993, 1955, 1961 годов рождения - получили телесные повреждения и также были отправлены в городскую больницу. Еще два пассажира - автобуса женщина 1970 года рождения и девочка 2009 года рождения - после оказания медицинской помощи были отпущены.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и устанавливают все обстоятельства произошедшего.