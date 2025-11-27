В Воронеже случилось ДТП с участием автобуса и автомобиля

В четверг, 27 ноября, в Воронеже случилось ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Погиб один человек, еще пятеро получили травмы, сообщили в полиции.

Примерно в 10:45, по предварительной версии, 19-летний водитель Audi, двигаясь по улице 45-й Стрелковой Дивизии в направлении улицы Новгородской возле дома № 259/14 совершал обгон. При маневре он столкнулся с пассажирским автобусом "ЛиАЗ", следовавшим по маршруту № 63. Автобус не менял траектории движения.

Audi буквально развалилась пополам. В аварии погиб пассажир легкового авто. Еще четыре пассажира и сам водитель машины были госпитализированы.

Следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.