В Воронеже случилось ДТП с участием автобуса и автомобиля

На севере Воронежа в ДТП с автобусом погиб человек, еще пять ранены
В четверг, 27 ноября, в Воронеже случилось ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Погиб один человек, еще пятеро получили травмы, сообщили в полиции.
Примерно в 10:45, по предварительной версии, 19-летний водитель Audi, двигаясь по улице 45-й Стрелковой Дивизии в направлении улицы Новгородской возле дома № 259/14 совершал обгон. При маневре он столкнулся с пассажирским автобусом "ЛиАЗ", следовавшим по маршруту № 63. Автобус не менял траектории движения.
Audi буквально развалилась пополам. В аварии погиб пассажир легкового авто. Еще четыре пассажира и сам водитель машины были госпитализированы.
Следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.