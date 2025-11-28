В Новосибирске внедорожник Toyota рухнул на кабину Lada Largus

Смертельная автоавария произошла 27 ноября на Старом шоссе – недалеко от поворота на Матвеевку. Toyota Land Cruiser упал на кабину фургона кабину Lada Largus и остался лежать на крыше. О случившемся стало известно из соцсетей.

© Bfm.ru Новосибирск

«Пострадавшего водителя одной из машин врачи увезли в больницу. После ДТП движение на участке шоссе было затруднено в оба направления», – сообщил паблик «АСТ-54».

Позднее стало известно, что на месте скончался 25-летний водитель фургона Lada Largus. Выжить после такого столкновения было бы настоящим чудом – внедорожник расплющил кабину со стороны водителя легковушки.

«20-летний парень на Toyota Land Cruiser Крузака ехал со стороны Бердска и врезался в разделительное ограждение, а затем влетел в Lada Largus», – рассказали подробности в пресс-службе ГАИ Новосибирска.

Водитель внедорожника выжил. С травмами его увезли в больницу. На месте аварии работали полиция и следственно оперативная группа.