Водитель не заметил 13-летнюю девочку на пешеходном переходе на улице Березовской в Нижнем Новгороде и сбил ее. Об инциденте сообщили в областной Госавтоинспекции. Происшествие случилось вчера, 27 ноября, около 14:20 на улице Березовской, 86.

13-летняя девочка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, однако 44-летний водитель автомобиля Haval не заметил ее и совершил наезд. Пострадавшую госпитализировали в детскую городскую больницу.

Тем временем в Волгоградской области осудят двоих водителей за ДТП, в котором пострадала 30-летняя женщина, сообщает Волгоградская правда.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что 11-летнего мальчика насмерть сбили две иномарки в Выксе.